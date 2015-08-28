路透基点：台湾电线制造商乐荣集团完成8,000万美元再融资贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，乐荣集团境外控股公司周三完成一笔8,000万美元的三年期循环信用额度贷款。
第一银行、台新银行与元大银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，第一银行为额度代理行。另外有几家银行参贷。
贷款有延长两年的选择权，分为A部分的6,000万美元与B部分的2,000万美元。
A部分利息为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点，B部分较Libor加码220个基点。超过台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor利差30个基点以上的多余利息将由乐荣集团支付。
担保人由母公司乐荣工业与其董事长，以及乐荣集团分支香港乐荣国际担任。
贷款将用于该集团2013年11月取得的三年期4,800万美元贷款的再融资，其余为运营资金用途。
2013年11月的贷款分为2,880万美元的A部分与1,920万美元的B部分。利息分别较Libor加码200个与250个基点。(完)
(编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”