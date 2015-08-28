路透基点：台湾电线制造商乐荣集团完成8,000万美元再融资贷款--TRLPC

路透香港8月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，乐荣集团境外控股公司周三完成一笔8,000万美元的三年期循环信用额度贷款。

第一银行、台新银行与元大银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，第一银行为额度代理行。另外有几家银行参贷。

贷款有延长两年的选择权，分为A部分的6,000万美元与B部分的2,000万美元。

A部分利息为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点，B部分较Libor加码220个基点。超过台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor利差30个基点以上的多余利息将由乐荣集团支付。

担保人由母公司乐荣工业与其董事长，以及乐荣集团分支香港乐荣国际担任。

贷款将用于该集团2013年11月取得的三年期4,800万美元贷款的再融资，其余为运营资金用途。

2013年11月的贷款分为2,880万美元的A部分与1,920万美元的B部分。利息分别较Libor加码200个与250个基点。(完)