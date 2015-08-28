瑞士数据：第二季经济意外成长避开衰退，因进口下降而出口稳健

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透苏黎世8月28日 - 瑞士经济在第二季意外录得成长，从而避免陷入自2009年以来的首次衰退，反映出瑞士央行取消瑞郎汇率上限的影响并不像最初预想的那么严重。
瑞士联邦经济总局周五称，第二季经济较前季增长0.2%，超过了路透调查12位分析师中最乐观的预估。路透调查原本预估第二季料萎缩0.1%。
经济增长得益于进口大幅下降，同时手表、珠宝和医药行业的出口稳健。
瑞士央行1月取消瑞郎汇率上限后，瑞郎飙升。设定汇率限制主要是为了保护瑞士依托出口的经济，因此瑞郎升值曾令经济学家和瑞士央行调降该国经济成长预期。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。