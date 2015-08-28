更正-国际油市：原油期货续涨，美国原油料11周来首次周线上扬

(更正：因英文有误，内文第二段应改为...料为“九周”来首次周线上扬，而非“11周”)

路透首尔8月28日 - 原油期货周五走升，在前日创下逾六年来最大单日涨幅后续涨，受助于股市反弹以及有关原油供应减少的消息。

美国原油期货 本周料为九周来首次周线上扬，结束1986年以来最长连跌期。布兰特原油期货 则料为两周内首次录得周涨幅。

亚洲股市周五延续全球反弹之势走高，乐观的美国经济数据安抚了市场；本周初震荡下跌的中国股市连续第二日回升。

0615GMT，10月布兰特原油期货涨0.69美元至每桶48.25美元。前一交易日结算价上涨4.42美元至每桶47.56美元。美国原油期货涨0.65美元至每桶43.21美元，前一交易日收涨3.96美元至每桶42.56美元。

“由原油领衔的空头回补涨势推动大宗商品整体上扬。好于预期的美国GDP数据是主因，不过尼日利亚原油出口遭遇不可抗力助推涨势，”澳新银行(ANZ)周五称。

“大宗商品价格的回升势头似乎较为脆弱，毕竟围绕中国经济成长的担忧情绪仍令市场活动承压。”

在强劲内需推动下，美国第二季经济增长速度较原先所想的更快。商务部周四公布，美国第二季GDP环比年率修正值为增长3.7%，上月公布的前值为增长2.3%。

评级机构惠誉旗下的BMI Research称，“从基本面角度来看，布兰特油价的新一轮疲弱走势已过头，料将在未来几个月内回升至每桶50-60美元区间...下一长期支撑线在每桶35.00美元附近，我们在寻找布兰特油价下行的潜在诱因。”

在围绕中国经济放缓速度可能快于预期的各种担忧中，中国汽车销量的下滑排在最前列，这也令油价进一步承压。

据华尔街日报(WSJ)报导，委内瑞拉已与石油输出国组织(OPEC)其他成员国接触，力促与俄罗斯召开紧急会议，制定遏制全球油价下跌的计划。(完)

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