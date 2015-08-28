重发-新兴汇市：多数新兴亚币下跌，未获全球股市升势提振

(重发以调整段落顺序)

路透新加坡8月28日 - 多数新兴亚币周五下跌，周线料将下滑，尽管股市续涨。这表明在全球成长令人担忧的情况下，人气仍旧偏弱。

泰铢/美元 触及六年半低点，因该国央行放宽海外投资规定，并表示泰铢汇率反映出经济基本面疲弱。

东北亚货币逆势上涨，交易员表示，中国人民币 劲升，中国央行被发现进场干预支撑人民币。

台币 和韩元 兑美元涨至大约两周高点，受出口商月底结算需求推动。

亚股扩大涨势，中国股市涨幅逾3%。美国股市也跳涨，因美国第二季经济增长速度修正值较原先所想的更快。

“有关中国经济的忧虑继续给新兴市场人气带来重压，”巴克莱分析师在报告中指出。

“这表明，短期内市场若出现反弹也难以持续。新兴市场货币已寻获喘息之机，但人气可能依然谨慎。”

中国股市过去一周暴跌逾20%，加剧了有关中国经济的忧虑，并使全球金融市场陷入动荡。

鉴于市场剧烈震荡以及对中国的悲观人气，包括堪萨斯城联储总裁乔治在内的一些美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员称，应对近期升息持谨慎态度。

投资者将关注，参加8月27-29日杰克森霍尔经济政策研讨会的美联储官员将就政策正常化发表何种讲话。

“我不期待他们发表温和言论，但他们将保留各选项的可能性，”澳新银行资深外汇策略师Khoon Goh表示。

“亚洲货币应会有所企稳，特别是在中国牢牢掌控人民币的情况下。但美元潜在需求将有所回升。”

泰铢兑美元一度下跌0.8%至35.90，为2009年3月以来最低。

泰国央行称，泰铢走软给经济增长带来支撑，并称进一步放松政策的余地有限，表明该行倾向于泰铢贬值。

根据汤森路透数据，算上周五的跌幅，泰铢兑美元本周迄今累计下跌0.6%。

周五马币兑美元 走高，但周线表现不如亚洲其他货币，下跌0.9%。

印尼卢比兑美元 跌0.6%，受资本外流和月底美元需求影响。

菲律宾披索兑美元 跌0.6%，印度卢比兑美元 跌0.3%。

韩元兑美元 本周上涨1.8%，因朝鲜与韩国周二达成协议缓和紧张局势。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.02 121.03 +0.01 -1.12 119.66

坡元 1.4005 1.3990 -0.11 -5.32 1.3260

台币 32.300 32.770 +1.46 -1.80 31.718

韩元 1171.72 1185.20 +1.15 -6.18 1099.30

泰铢 35.82 35.62 -0.56 -8.15 32.90

菲律宾披索 46.72 46.68 -0.09 -4.28 44.72

印尼卢比 14030.00 13990.00 -0.29 -11.76 12380.00

印度卢比 66.09 66.04 -0.07 -4.62 63.03

马币 4.1860 4.2325 +1.11 -16.47 3.4965

人民币 6.3936 6.4053 +0.18 -2.97 6.2040

(完)

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