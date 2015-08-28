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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 14:58 BJT

澳洲股市：周线三周来首次上扬，得益于大宗商品反弹

路透悉尼8月28日 - 澳洲股市周五收高0.6%，受到大宗商品反弹带动，矿业和能源相关类股的涨势推升大盘。

必和必拓 上涨近6%，力拓 攀升4.7%。

指标S&P/ASX 200指数 上升30.3点，报收于5,263.6点，但脱离盘中高点5,305点，因中国疲弱数据导致该国经济动能放缓的担忧挥之不去。

澳股连续第四日上扬，周四收高1.2%。本周开局动荡，当时中国股市大跌冲击全球市场，指标股指本周为三周来首次录得百分比涨幅。(完)
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