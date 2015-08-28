亚洲橡胶：东京指标期胶收涨3.1%，因油价上涨且日圆走软

中国外管局报告：积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理，便利跨境投融资
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来国家外汇管理局不断深化外汇管理体制改革，积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理，进一步便利市场主体跨境投融资。
“期胶价格受到了汇市、股市和大宗商品价格大幅波动的影响，但基本面没有太大变化，所以下周有望进一步上升，”东京一家经纪商的消息人士称。
在强劲的美国数据提振下，美元兑日圆 反弹回121.03上方，周四午盘报120.20日圆。
印度工业联合会援引钢铁和矿业部长的话称，和印度签有自由贸易协定的国家存在“倾销”行为，令当地橡胶及钢铁产业面临挑战，印度对此忧心忡忡。
上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨240元人民币，收于每吨11,565元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤129.4美分，上涨0.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/刘秀红；审校 杜明霞/张明钧)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来国家外汇管理局不断深化外汇管理体制改革，积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理，进一步便利市场主体跨境投融资。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市 场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年 期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割 日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在 1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向 下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备 的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为
路透北京5月3日 - 新华社周三发表述评称，规范发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度，是实现住有所居的重大民生工程；当前各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度，满足多元化住房需求。