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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 15:45 BJT

亚洲橡胶：东京指标期胶收涨3.1%，因油价上涨且日圆走软

“期胶价格受到了汇市、股市和大宗商品价格大幅波动的影响，但基本面没有太大变化，所以下周有望进一步上升，”东京一家经纪商的消息人士称。

在强劲的美国数据提振下，美元兑日圆 反弹回121.03上方，周四午盘报120.20日圆。

印度工业联合会援引钢铁和矿业部长的话称，和印度签有自由贸易协定的国家存在“倾销”行为，令当地橡胶及钢铁产业面临挑战，印度对此忧心忡忡。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨240元人民币，收于每吨11,565元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤129.4美分，上涨0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/刘秀红；审校 杜明霞/张明钧)
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