《中国企业债发行日程表》--8月28日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 温州铁路与轨道 8 永续 8/26簿记建档 7.00% AA 8/27-8/31 海通证券 交通投资集团 (浮息，七天Shibor基准，每五年重置基准利率并发行人可赎回) 国开证券

7 可续期 上限5.50%

(固息，每三年末投资人可回售，第15年末到期兑付) ========================================================================================= 博尔塔拉蒙古 8 7 8/25簿记建档 5.77% AA 8/26-9/1 申万宏源证券 自治州国资投资经营 (第3-7年分别偿还20%本金/土地使用权及房屋产权抵押担保) ========================================================================================= 太仓市科教 14 7 8/27簿记建档 *5.54% AA 8/28-9/1 东吴证券 文化发展 (第3-7年分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 国泰租赁 8 7 推迟发行 -- AA -- 齐鲁证券

(附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 江油鸿飞 11 7 9/1簿记建档 -- AA- 9/2-9/8 银河证券 投资集团 (第3-7年分别偿还20%本金/自有土地使用权进行抵押担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)