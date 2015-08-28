全球金市：金价料录得五周来最大周线跌幅，数据增强美国升息预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0703 GMT，现货金 上涨0.4%，报每盎司1,129.80美元，但本周迄今下跌2.6%。
INTL FCStone分析师Edward Meir指出，美国强劲的第二季GDP数据以及近期有力的房屋和制造业数据，可能会促使美联储在9月升息。
“虽然现在都在谈论市场动荡，但需要注意的是，美联储在做利率决策时通常并不特别关注海外情势发展，我们认为这次也会如此。”Meir说道。
美国12月期金 上涨0.6%至每盎司1,129.40美元。
现货银 持稳在每盎司14.48美元，本周已经下跌逾5%，为2月以来的最大周线跌幅。
现货钯金 上涨2.5%至573.58美元，周四涨5%。现货铂金 持平在1,001美元。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”