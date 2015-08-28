全球金市：金价料录得五周来最大周线跌幅，数据增强美国升息预期

0703 GMT，现货金 上涨0.4%，报每盎司1,129.80美元，但本周迄今下跌2.6%。

INTL FCStone分析师Edward Meir指出，美国强劲的第二季GDP数据以及近期有力的房屋和制造业数据，可能会促使美联储在9月升息。

“虽然现在都在谈论市场动荡，但需要注意的是，美联储在做利率决策时通常并不特别关注海外情势发展，我们认为这次也会如此。”Meir说道。

美国12月期金 上涨0.6%至每盎司1,129.40美元。

现货银 持稳在每盎司14.48美元，本周已经下跌逾5%，为2月以来的最大周线跌幅。

现货钯金 上涨2.5%至573.58美元，周四涨5%。现货铂金 持平在1,001美元。（完）

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