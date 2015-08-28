表格：外资在韩国股市卖超477亿韩元，连续第17日卖超

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔8月28日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0743GMT，外资在韩国股市卖超477亿韩元，已连续17日卖超，期间累计卖超金额为4.132万亿(兆)韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
8月28日 -47.7 118.7 -93.9
^ 8月27日 -348.2 120.5 190.5
8月26日 -549.2 391.3 110.6
8月25日 -530.9 214.6 302.7
8月24日 -723.9 401.0 298.0
8月21日 -442.1 923.8 -532.9
8月20日 -293.2 288.5 -37.8
8月19日 -26.9 167.5 -219.2
8月18日 -20.7 83.9 -101.8
8月17日 -321.3 154.3 134.9
8月13日 -216.3 199.3 -27.5
8月12日 -303.4 263.5 19.7
8月11日 -87.7 -20.9 75.6
8月10日 -59.7 -2.6 67.2
8月 7日 -34.0 -173.1 151.7
8月 6日 -101.9 -143.8 175.9
8月 5日 -24.8 17.8 -64.2
----------------------------------------------
本月以来 -4,080.5 2,974.0 330.9
----------------------------------------------
今年以来 2,651.0 -6,828.5 3,457.8
----------------------------------------------
注：^ 8月27日为修正后数据。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”