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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 17:39 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减2.5亿台币，上周净增2亿

路透台北8月28日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减2.5亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)1,
819.8亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增2亿台币。    
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
    
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
   8/24       460.00              462.00         +2.0
   8/25     5,598.00            5,580.50        -17.5
   8/26     1,487.80            1,485.80         -2.0
   8/27     1,891.50            1,890.50         -1.0
   8/28       816.50              832.50        +16.0
 总计       10,253.8            10,251.3         -2.5
 
 日期    91天期发行量(亿)   182天期发行量(亿)
   8/24                  5                  2
   8/25                 82                 28
   8/26                 31                  9
   8/27                 14                  6
   8/28                  4                  2
 总计                  136                 47
 (完)    

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)

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