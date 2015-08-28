《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减2.5亿台币，上周净增2亿

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月28日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减2.5亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)1, 819.8亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增2亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 8/24 460.00 462.00 +2.0 8/25 5,598.00 5,580.50 -17.5 8/26 1,487.80 1,485.80 -2.0 8/27 1,891.50 1,890.50 -1.0 8/28 816.50 832.50 +16.0 总计 10,253.8 10,251.3 -2.5 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 8/24 5 2 8/25 82 28 8/26 31 9 8/27 14 6 8/28 4 2 总计 136 47 (完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”