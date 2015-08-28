版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 16:11 BJT

《全球汇市》美元指数持稳，强劲的美国GDP数据提供支撑

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1297 1.1243 0.48 -6.61 1.2097

美元/日圆 120.72 121.03 -0.26 1.05 119.68

欧元/日圆 136.40 136.08 0.24 -6.07 144.77

美元/瑞郎 0.9593 0.9660 -0.69 -3.50 0.9941

英镑/美元 1.5420 1.5399 0.14 -0.98 1.5573

美元/加元 1.3213 1.3197 0.12 13.73 1.1618

澳元/美元 0.7172 0.7164 0.11 -12.19 0.8168

新西兰元/美元 0.6473 0.6467 0.09 -16.98 0.7797

欧元/瑞郎 1.0840 1.0863 -0.21 -9.86 1.2026

欧元/英镑 0.7325 0.7301 0.33 -5.54 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5301 9.5203 0.10 1.29 9.4688

美元/挪威克朗 8.2692 8.2959 -0.32 10.67 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张涛/杜明霞/陈宗琦/刘秀红；审校 蔡美珍/高琦/张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐