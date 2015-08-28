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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 16:07 BJT

台湾债市：指标券殖利率连三日收升，下周料陷区间盘整

* 指标10年公债殖利率连三升，下周料盘整

* 台股料续反弹，避险情绪降温

* 央行动态仍须关注

路透台北8月28日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周五连三日收升，盘中窄幅震荡。受台股劲扬推升风险胃纳，预期下周债市将陷入盘整。

交易员认为，台股下周仍可能挟反弹契机上扬，市场避险情绪降温，债市追逐意愿较低，料持续在目前水位盘整，其中央行的动态仍须关注。

〞央行会不会再降隔拆? 降的动机在哪里? 〞一位小型票券商交易员表示。

部分公债交易人士称，央行先前将隔拆资金利率由0.388%引导向下6.8基点，至目前持稳在0.32%的水位。由于央行曾暗示隔拆利率会视市场价格而定，但隔拆利率每日收盘利率多在0.32%上方，这也可能预示未来短率暂无下行空间。

此外，9月央行是否降息，也备受市场讨论。

〞我觉得他(央行)本来很游移不定，但顺这个势，央行降息也很有可能，〞一位证券商交易员说。

交易员表示，目前看来第三季总体经济表现很不好，这将会陆续反应在经济数据上，整体而言债市环境仍有利多头。只不过，在近期央行已多次调整市场短率--包括隔拆利率、冲销市场资金利率，在实质利率已走低的情况下，降息后可能产生的正面效果和负面效果，可能还是要一起评估。

央行6月理监事会议时将重贴现率维持在1.875%水位不变，是连续16季将利率维持不变。央行将于9月24日召开第三季全体理监事会议。

一位大型公股银行交易主管则认为，目前不论是五年或是10年期公债的殖利率水位都让投资盘没有想象空间，短期将做壁上观，尤其是10年期公债存续期长，未经审慎评估，不会贸然进场持券。

台湾股市周五收升2.5%续创一周新高，并录得连四日涨势，周线收高2.98%。

交易员预估，明日10年公债104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.10-1.20%。五年期公债104/09期区间则看0.70-0.80%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +0.80 1.1350% 1.1297-1.1477% 83.50

本周全球重要经济事件和数据包括：

8/28(五)：美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消费支出(PCE)物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。

30 104/11 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5 1.2110

5 104/9 没有成交

3 104/1 没有成交

2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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