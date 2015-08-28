台湾债市：指标券殖利率连三日收升，下周料陷区间盘整

中国外管局报告：积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理，便利跨境投融资
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来国家外汇管理局不断深化外汇管理体制改革，积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理，进一步便利市场主体跨境投融资。
* 指标10年公债殖利率连三升，下周料盘整
* 台股料续反弹，避险情绪降温
* 央行动态仍须关注
路透台北8月28日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周五连三日收升，盘中窄幅震荡。受台股劲扬推升风险胃纳，预期下周债市将陷入盘整。
交易员认为，台股下周仍可能挟反弹契机上扬，市场避险情绪降温，债市追逐意愿较低，料持续在目前水位盘整，其中央行的动态仍须关注。
〞央行会不会再降隔拆? 降的动机在哪里? 〞一位小型票券商交易员表示。
部分公债交易人士称，央行先前将隔拆资金利率由0.388%引导向下6.8基点，至目前持稳在0.32%的水位。由于央行曾暗示隔拆利率会视市场价格而定，但隔拆利率每日收盘利率多在0.32%上方，这也可能预示未来短率暂无下行空间。
此外，9月央行是否降息，也备受市场讨论。
〞我觉得他(央行)本来很游移不定，但顺这个势，央行降息也很有可能，〞一位证券商交易员说。
交易员表示，目前看来第三季总体经济表现很不好，这将会陆续反应在经济数据上，整体而言债市环境仍有利多头。只不过，在近期央行已多次调整市场短率--包括隔拆利率、冲销市场资金利率，在实质利率已走低的情况下，降息后可能产生的正面效果和负面效果，可能还是要一起评估。
央行6月理监事会议时将重贴现率维持在1.875%水位不变，是连续16季将利率维持不变。央行将于9月24日召开第三季全体理监事会议。
一位大型公股银行交易主管则认为，目前不论是五年或是10年期公债的殖利率水位都让投资盘没有想象空间，短期将做壁上观，尤其是10年期公债存续期长，未经审慎评估，不会贸然进场持券。
台湾股市周五收升2.5%续创一周新高，并录得连四日涨势，周线收高2.98%。
交易员预估，明日10年公债104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.10-1.20%。五年期公债104/09期区间则看0.70-0.80%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +0.80 1.1350% 1.1297-1.1477% 83.50
本周全球重要经济事件和数据包括：
8/28(五)：美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消费支出(PCE)物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。
30 104/11 没有成交
20 104/7 没有成交
10 104/5 1.2110
5 104/9 没有成交
3 104/1 没有成交
2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来国家外汇管理局不断深化外汇管理体制改革，积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理，进一步便利市场主体跨境投融资。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市 场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年 期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割 日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在 1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向 下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备 的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为
路透北京5月3日 - 新华社周三发表述评称，规范发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度，是实现住有所居的重大民生工程；当前各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度，满足多元化住房需求。