欧元债市：德债收益率几无变动，等待通胀数据

部分衡量市场的指标表明，欧元区甚至可能在一年的时间内落入通缩。

有监于此，投资者对周四油价大涨的反应平淡。

“大宗商品经过这波跌势后，加上对上月的通胀预期，大家的焦点显然放在实际数据提供的指引，”加拿大皇家银行利率策略师Vatsala Datta表示。

“油价剧烈震荡，我们已经见到一波涨势，但很可能很轻易再看到油价下跌。必须要有持续性的涨势，而非昙花一现的上扬。”

0740 GMT，德国10年期公债收益率持平于0.73%，盘中在0.71-0.75%之间游走，未能找到可持续的方向。所有其他欧元区10年期公债收益率大致持平。(完)

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