欧元债市：德债收益率几无变动，等待通胀数据

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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部分衡量市场的指标表明，欧元区甚至可能在一年的时间内落入通缩。
有监于此，投资者对周四油价大涨的反应平淡。
“大宗商品经过这波跌势后，加上对上月的通胀预期，大家的焦点显然放在实际数据提供的指引，”加拿大皇家银行利率策略师Vatsala Datta表示。
“油价剧烈震荡，我们已经见到一波涨势，但很可能很轻易再看到油价下跌。必须要有持续性的涨势，而非昙花一现的上扬。”
0740 GMT，德国10年期公债收益率持平于0.73%，盘中在0.71-0.75%之间游走，未能找到可持续的方向。所有其他欧元区10年期公债收益率大致持平。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张涛/陈宗琦；审校 孙茉莉)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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