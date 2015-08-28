更新版 1-台湾债市：指标券殖利率连三日收升，下周料陷区间盘整

(新增文末下周全球重要经济数据和事件日程) * 指标10年公债殖利率连三升，下周料盘整 * 台股料续反弹，避险情绪降温 * 央行动态仍须关注 路透台北8月28日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周五连三日收升， 盘中窄幅震荡。受台股劲扬推升风险胃纳，预期下周债市将陷入盘整。 交易员认为，台股下周仍可能挟反弹契机上扬，市场避险情绪降温，债市追逐意愿较低 ，料持续在目前水位盘整，其中央行的动态仍须关注。 〞央行会不会再降隔拆? 降的动机在哪里? 〞一位小型票券商交易员表示。 部分公债交易人士称，央行先前将隔拆资金利率由0.388%引导向下6.8基点，至目前持 稳在0.32%的水位。由于央行曾暗示隔拆利率会视市场价格而定，但隔拆利率每日收盘利率 多在0.32%上方，这也可能预示未来短率暂无下行空间。 此外，9月央行是否降息，也备受市场讨论。 〞我觉得他(央行)本来很游移不定，但顺这个势，央行降息也很有可能。〞一位证券商 交易员说。 交易员表示，目前看来第三季总体经济表现很不好，这将会陆续反应在经济数据上，整 体而言债市环境仍有利多头。只不过，在近期央行已多次调整市场短率--包括隔拆利率、冲 销市场资金利率，在实质利率已走低的情况下，降息后可能产生的正面效果和负面效果，可 能还是要一起评估。 央行6月理监事会议时将重贴现率维持在1.875%水位不变，是连续16季将利率维持不变 。央行将于9月24日召开第三季全体理监事会议。 一位大型公股银行交易主管则认为，目前不论是五年或是10年期公债的殖利率水位都让 投资盘没有想象空间，短期将做壁上观，尤其是10年期公债存续期长，未经审慎评估，不会 贸然进场持券。 台湾股市周五收升2.5%续创一周新高，并录得连四日涨势，周线收高2.98%。 交易员预估，明日10年公债104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.10-1.20%。五年期 公债104/09期区间则看0.70-0.80%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +0.80 1.1350% 1.1297-1.1477% 83.50 本周/下周全球重要经济事件和数据包括： 8/28(五)：美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消费支出(PCE)物价指数 ；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。 8/31(一)：中国8月货物和服务贸易；欧元区8月HICP初值；加拿大第二季经常账；美 国8月芝加哥PMI；日本第二季企业资本支出； 9/1(二)：中国官方8月制造业和非制造业PMI；中国官方8月制造业和非制造业PMI；韩 国8月进出口和贸易收支；澳洲第二季经常帐；日本8月日经制造业PMI；韩国8月日经/Marki t制造业PMI；欧元区及德、英、法、意8月制造业PMI；欧元区7月失业率；加拿大第二季GDP ；美国8月Markit制造业PMI终值；美联储发布经济景气报告褐皮书；瑞士央行总裁乔丹在一 商业聚会上发表讲话；波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景发表讲话；日本经济财政大臣甘 利明在一场研讨会发表演说。澳洲央行举行议息会议； 9/2(三)：澳洲第二季GDP；欧元区7月PPI；美国8月ADP民间就业岗位增幅；美国第二季 劳工成本修正值；美国7月工厂订单；韩国8月外汇储备；韩国第二季GDP修正值；美联储发 布经济景气报告褐皮书。瑞典央行举行货币政策会议 9/3(四)：财新中国8月服务业PMI；澳洲7月商品/服务进出口和贸易收支；欧元区和德 、英、法、意8月服务业PMI；美国8月Challenger企业裁员人数；美国和加拿大7月国际贸易 收支；美国8月Markit服务业和综合PMI终值；日本央行审议委员木内登英发表演说；欧洲央 行利率决定；马来西亚央行宣布利率决议；瑞典央行公布利率决定。 9/4(五)：欧元区第二季GDP修正值；美国8月非农就业数据；加拿大8月就业数据；20国 集团(G20)财长及央行总裁会议；IMF亚太部门副主任Kalpana Kochhar发表演说。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.2110 5 104/9 没有成交 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良/曾祥进)