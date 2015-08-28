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市场报道 | 2015年 8月 28日 星期五 16:39 BJT

全球贵金属：8月27日SPDR黄金持仓增加0.22%，iShares白银持仓持平

路透8月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 周四黄金持仓量较周三增加0.22%，同期全球最大的白银ETF--iShar
es Silver Trust 白银持仓持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)    日期    
    变动   增减
    SPDR      21,946,103.3    8月27日   21,898,201.6　 8月26日  
47,901.7   0.22%
    iShares  324,968,181.0    8月27日  324,968,181.0   8月26日  
     0.0   0.00%(完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 张明钧)
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