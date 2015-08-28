《路透晚报》--8月28日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘劲升3%，但周线仍下跌

日本股市延续涨势，美国强劲经济数据及美股续升表现，鼓舞投资人信心，中国市场走强进一步化解不安情绪。日经指数收涨3%，至19,136.32。日经指数升越200日均线，为五日以来首见，本周共计下跌1.5%。东证股价指数涨3.3%，收报1,549.80点，周线跌1.5%。

--中国股市：沪综指收升4.8%，个股走势全面激活

沪综指收升4.8%，连续第二日大涨。分析师指出，受隔夜美股大涨和将尽快启动养老金投资等消息提振，今日大盘在军工、石化板块领涨下继续上扬，个股走势全面激活表现活跃，市场信心开始恢复，阶段性底部应已确立。预计大盘短线仍将震荡反弹上行，下一目标位于年线（3,408）附近。

沪综指收报3,232.350点，涨148.759点或4.82%，本周累计下跌7.8%。上证A股今日成交4,738亿元人民币。沪深300指数收报3,342.29点，涨4.26%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报3,186.8点，涨7.46%，成交1,273,891手。130亿元额度的沪股通净卖出24.10亿元。

--香港股市：恒生指数回吐早盘涨幅收跌1%，受获利了结打压

香港股市午后逆转早盘的升势而收跌1%，因上涨引发获利了结。恒生指数下跌1.04%至21,612.39点，恒生国企指数下跌1.1%至9,750.73点。本周恒生指数累计下跌3.6%，为连续第六周下滑。

--汇市：美元指数持稳，强劲的美国GDP数据提供支撑

美元指数持稳，金融市场逐渐恢复平静。美元也受助于强劲的美国数据。这些数据增强了关于美联储可能在今年年底升息的预期。此外，交易商认为月末的再平衡操作可能支撑美元。0855GMT，美元指数跌0.11%报95.503。美元兑日圆跌0.26%报120.72。数据显示日本通胀率跌向零，创两年最慢增速，但日圆对此几无反应。欧元兑美元涨0.44%报1.1292美元。

--欧元债市：德债收益率几无变动，等待通胀数据

德国公债收益率(殖利率)几无变动，投资者等待通胀数据出炉，不轻易对于油价大涨10%表现得过于兴奋。数据可能显示大宗商品价格拖累通胀。0740 GMT，德国10年期公债收益率持平于0.73%。所有其他欧元区10年期公债收益率大致持平。

--国际油市：原油期货持稳，此前因股市反弹而强劲上涨

原油期货持稳，在前日创下逾六年来最大单日涨幅，受助于股市反弹、美国经济成长强劲以及有关尼日利亚原油供应减少的消息。0904GMT，10月布兰特原油期货跌0.45美元至每桶47.11美元；美国原油期货跌0.36美元至每桶42.20美元。

--全球金市：金价料录得五周来最大周线跌幅，数据增强美国升息预期

金价小涨，但料将录得五周以来最大的周线跌幅，因强劲的美国经济数据支撑美联储在近期升息的预期。0846GMT，现货金报每盎司1,128.80美元，但本周迄今下跌2.6%。美国12月期金上涨0.5%至每盎司1,128.0美元。现货银报每盎司14.40美元，本周已经下跌逾5%，为2月以来的最大周线跌幅。

--金属期市：期铜涨多拉回，但股市及油价走强提供支撑

期铜继上日大涨后进一步走软，但交易商表示，亚洲股市连续两日回升及油价上扬，令铜价续获支撑。0845GMT，LME指标期铜跌1.1%至每吨5,083.50美元。上海期货交易所主力10月期铜合约收盘上涨1.8%，至每吨39,390元人民币。