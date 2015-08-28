《汇市简讯》英国GDP数据提振英镑，但料遭遇卖盘压抑

* 英镑/美元在数据公布前跌至1.5399美元，但之后回升至1.5430

* 卖压预计在1.5440-50区域，附近亦可能有停止单

* 稍早的GFK消费者信心数据影响不大，8月信心指数为7，上月为4，市场预估为4