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市场报道 | 2015年 8月 28日 星期五 16:53 BJT

《汇市简讯》英国GDP数据提振英镑，但料遭遇卖盘压抑

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* 第二季企业投资按季上升2.9%，按年上升5.0%，皆高于市场预估

* 英国第二季GDP增幅与初值相符，按季成长0.7%，按年成长2.6%，消费者支出领军支撑复苏

* 英镑/美元在数据公布前跌至1.5399美元，但之后回升至1.5430

* 卖压预计在1.5440-50区域，附近亦可能有停止单

* 稍早的GFK消费者信心数据影响不大，8月信心指数为7，上月为4，市场预估为4

* 技术图表：link.reuters.com/fah55w

(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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