路透基点：中升集团2亿美元贷款完成额度分配--TRLPC

路透香港8月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中升集团 控股的2亿美元三年期定期贷款已完成额度分配。 这项贷款目前包括一笔1.638亿美元部分、一笔1.95亿港元(2,520万 美元)，以及一笔1,000万欧元(1,110万美元)部分。其中，第一笔的金额 低于原定的2.1385亿美元。 消息人士指出，中国8月11日意外让人民币贬值后，全球金融市场动 荡，该借款人即随之调低了贷款规模。 中升集团本月稍早曾将额度由原本的1.5亿美元的目标，提升至2.5亿 美元，之后才又决定削减。 独家牵头行兼簿记行星展银行(DBS)承贷1,015万美元，也从原本3,03 5万的配额调降。 该笔贷款提供的最高综合收益为397个基点，利率较伦敦银行间拆放 款利率(Libor)加码321个基点，平均年限为2.625年。贷款担保人为中升 集团的海外子公司。 香港上市的中升集团是中国国内的汽车经销商，专注于高档和中高档 品牌。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)