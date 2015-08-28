台湾汇市：台币实质交易随韩元劲扬，反应外资汇入及台股大涨等利多

* 台币实质交易随韩元劲扬 * 外资持续汇入及台股大涨 * 下周台币实质交易区间暂看32.000-32.500 路透台北8月28日 - 台币兑美元 周五盘中一度升值逾5角，但尾盘央行出手干预吐回全部涨幅。 汇银人士表示，外资近两日明显汇入，且台股 大涨2.5%使台币的升幅剧烈，推升台币创两周盘中新高 ，央行则进场调节买入美元，略有收敛台币实质交易升幅。 他们并指出，随着台股涨幅扩大至逾2%令外资汇入量能增温，带动交投持续热络，今日台币盘中高位来到 32.240，续创两周盘中新高，前波盘中高位为8月17日的32.170，后续关注外资汇入力道及韩元涨势能否持续 。 但对于台币后市,交易员看法有分歧。部分认为本周台币实质交易涨幅已大，短线续扬幅度恐有限；但也 有交易员指出，这波台币升势由外资主导，只要外资持续汇入，若台币升破32.200，接下来就可能挑战32.000 。 〞台币(实质交易)涨幅还有啦，当然短期震荡是有可能，但不致续贬。〞一位大型外资保管行交易员说。 上述外资保管行交易员并称，这波台币实质交易会趋贬靠近33元，系因亚币竞贬所造成，现在这个原因已 经消失，台币要再续贬需要有其他理由支撑，除非是央行降息或美国升息，亦或是人民币进一步贬值。 交易员认为，随着时序迈入月初，出口商抛汇卖需料有所降温，下周包括外资及韩元动向皆将牵动台币走 势；此外美国下周也有数项重要的经济数据，包括PMI、ISM及非农就业报告等，值得留意。 另有公营银行交易员提及，美国将于下周五公布最新非农就业数据，目前尚未引起市场讨论，因为市场预 期美国就业市场应能维持成长动能，市场转而关注美国通膨情形及油价走势。 今日台币实质交易区间在32.240-32.328，上日交易区间在32.302-32.493。交易员预估，下周实质汇价主 要区间暂看32.000-32.500。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有缩小 。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.220/32.260，上日收在32.210。 台湾股市周五大涨2.49%至8,019.18点，周线收高2.98%。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股再 转为买超42.10亿台币，中止连续两个交易日卖超共156.34亿台币。 多数新兴亚币周五下跌，周线料将下滑，尽管股市续涨。这表明在全球成长令人担忧的情况下，人气仍旧 偏弱。 其中韩元兑美元 收高1%报1,173.6，上日收报1,185.2。韩元本周累计上 涨1.8%，为2011年12月以来最大单周百分比涨幅。 本周/下周国际重要经济数据和事件： 8/28日(五)： 中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消费支出(PCE) 物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。 8/31(一)：中国8月货物和服务贸易；欧元区8月HICP初值；加拿大第二季经常账；美 国8月芝加哥PMI； 日本第二季企业资本支出； 9/1(二)：中国官方8月制造业和非制造业PMI；中国官方8月制造业和非制造业PMI；韩 国8月进出口和贸 易收支；澳洲第二季经常帐；日本8月日经制造业PMI；韩国8月日经/Marki t制造业PMI；欧元区及德、英、法 、意8月制造业PMI；欧元区7月失业率；加拿大第二季GDP ；美国8月Markit制造业PMI终值；美联储发布经济 景气报告褐皮书；瑞士央行总裁乔丹在一 商业聚会上发表讲话；波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景发表讲 话；日本经济财政大臣甘 利明在一场研讨会发表演说。澳洲央行举行议息会议； 9/2(三)：澳洲第二季GDP；欧元区7月PPI；美国8月ADP民间就业岗位增幅；美国第二季 劳工成本修正值 ；美国7月工厂订单；韩国8月外汇储备；韩国第二季GDP修正值；美联储发 布经济景气报告褐皮书。瑞典央行 举行货币政策会议 9/3(四)：财新中国8月服务业PMI；澳洲7月商品/服务进出口和贸易收支；欧元区和德 、英、法、意8月 服务业PMI；美国8月Challenger企业裁员人数；美国和加拿大7月国际贸易 收支；美国8月Markit服务业和综 合PMI终值；日本央行审议委员木内登英发表演说；欧洲央 行利率决定；马来西亚央行宣布利率决议；瑞典央 行公布利率决定。 9/4(五)：欧元区第二季GDP修正值；美国8月非农就业数据；加拿大8月就业数据；20国 集团(G20)财长及 央行总裁会议；IMF亚太部门副主任Kalpana Kochhar发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.772 32.770 32.240-32.775 32.770 10.01 12.52 元太外汇经纪公司 32.773 32.771 32.240-32.773 32.771 3.74 4.31 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.035 -0.060/-0.040 美元/台币六个月期 -0.100/-0.065 -0.115/-0.080 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜 审校 曾祥进)