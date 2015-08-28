泰国金融：央行放宽对投资海外证券的限制，泰铢小跌

资产在10-15亿泰铢之间的泰国企业也能直接投资海外证券，由2016年起，每年最高可达500万美元。

“此举具有心理层面的影响，”一泰国银行的交易员表示，“这会让大家认为泰铢将继续贬值，因此进口商正在买进美元。”

央行的举措令泰铢疲弱的走势雪上加霜，因外界预期美国将很快升息。

**印证成效尚需时日**

今年泰铢兑美元下跌约8.2%。Pongpen表示，泰铢跌势不算太夸张，并反映出泰国经济基本面转弱。

她表示，海外投资规则松绑尚需一段时日，才会对资金外流产生明显影响。