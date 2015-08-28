泰国金融：央行放宽对投资海外证券的限制，泰铢小跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
资产在10-15亿泰铢之间的泰国企业也能直接投资海外证券，由2016年起，每年最高可达500万美元。
“此举具有心理层面的影响，”一泰国银行的交易员表示，“这会让大家认为泰铢将继续贬值，因此进口商正在买进美元。”
央行的举措令泰铢疲弱的走势雪上加霜，因外界预期美国将很快升息。
**印证成效尚需时日**
今年泰铢兑美元下跌约8.2%。Pongpen表示，泰铢跌势不算太夸张，并反映出泰国经济基本面转弱。
她表示，海外投资规则松绑尚需一段时日，才会对资金外流产生明显影响。
她补充说，“泰国对海外投资设限已持续一段很长时间，因此对泰国投资者而言，可能需要一段时间才会有信心进行海外投资。”(完) (编译 高琦/陈宗琦；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”