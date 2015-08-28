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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 18:34 BJT

离岸人民币：中国交通银行台北分行称下周一将发行四档外币定存单

路透台北8月28日 - 中国交通银行 台北分行周五傍晚宣布，将于下周一发行四档外币可转让定期存单(外币NCD)。

交通银行表示，这次发行的外币NCD包括人民币NCD和美元NCD。其中，人民币NCD基准利率选择台北金融同业人民币拆款定盘利率(CNT TAIBOR)，该分行亦为报价行；美元NCD则以台北银行间美元拆出价格(TAIFX3)为基准。

交通银行台北分行相关人士表示，该行于首发当日即足额使用主管机关核准的额度。

〞我们这次是全额发行，就是向台湾央行申请额度多少，就发行多少。〞一位该行负责相关业务人士说。

台湾央行周三表示，已核准逾15家银行发行外币定存单(NCD)，总额度超过350亿美元。而包括兆丰金控 子公司兆丰商银，及中国银行 台北分行均称，31日(下周一)就会发行美元及人民币定存单。

为增加银行外币资金筹措管道，及提供企业及个人兼顾资金流动性及收益性的投资工具，台湾央行于7月底开放指定银行(DBU)发行外币可转让定期存单，开放初期可发行美元、人民币、日圆及欧元等四种币别。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
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