离岸人民币：中国交通银行台北分行称下周一将发行四档外币定存单

中国外管局报告：积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理，便利跨境投融资
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来国家外汇管理局不断深化外汇管理体制改革，积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理，进一步便利市场主体跨境投融资。
路透台北8月28日 - 中国交通银行 台北分行周五傍晚宣布，将于下周一发行四档外币可转让定期存单(外币NCD)。
交通银行表示，这次发行的外币NCD包括人民币NCD和美元NCD。其中，人民币NCD基准利率选择台北金融同业人民币拆款定盘利率(CNT TAIBOR)，该分行亦为报价行；美元NCD则以台北银行间美元拆出价格(TAIFX3)为基准。
交通银行台北分行相关人士表示，该行于首发当日即足额使用主管机关核准的额度。
〞我们这次是全额发行，就是向台湾央行申请额度多少，就发行多少。〞一位该行负责相关业务人士说。
台湾央行周三表示，已核准逾15家银行发行外币定存单(NCD)，总额度超过350亿美元。而包括兆丰金控 子公司兆丰商银，及中国银行 台北分行均称，31日(下周一)就会发行美元及人民币定存单。
为增加银行外币资金筹措管道，及提供企业及个人兼顾资金流动性及收益性的投资工具，台湾央行于7月底开放指定银行(DBU)发行外币可转让定期存单，开放初期可发行美元、人民币、日圆及欧元等四种币别。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年年报称，近年来国家外汇管理局不断深化外汇管理体制改革，积极推进全口径跨境融资宏观审慎管理，进一步便利市场主体跨境投融资。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市 场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年 期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割 日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在 1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向 下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备 的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为
路透北京5月3日 - 新华社周三发表述评称，规范发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度，是实现住有所居的重大民生工程；当前各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度，满足多元化住房需求。