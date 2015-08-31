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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：8月31日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月31日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期2,127.50亿台币。   
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。
    --JPMorgan Chase美元债3.75亿。   
    
    ------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期) 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 4,478.2亿台币：
          09/01              1,090.50亿台币
          09/02              2,131.00亿台币
          09/03              1,256.70亿台币
 
        
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素： 
    --9/1: Bank of America Corporation美元债6.04亿。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
              
    注：*表新增或更新。(完)    

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)

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