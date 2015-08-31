重温稿--台湾货币市场：短率仍稳拆入需求略增，部分机构有缺口但资金仍宽松

* 央行委托银行收受隔拆利率仍持稳 * 拆款市场拆入需求增，但资金宽松好拿钱 * 短票利率持平于0.47% * 债券RP利率持稳，部分票券公司出现缺口 记者 罗两莎 路透台北8月28日 - 台湾银行间短率周五仍持稳。银行资金调度人员指出，今天拆款到 期大都有续借，新增拆入需求略增，但金额不大，利率维持在0.32%。 多位银行资金调度人员表示，因最近仍有上市公司发放现金股利致银行间有资金移动， 部分银行出现资金缺口，今天拆入需求略为增加；惟市场资金依旧宽松，拆入者都很容易拿 到钱。 〞我今天拆入满多的，分别跟很多家大型银行拿钱，市场资金很多、很好拿。〞一位中 型民营银行资调人员说。 台湾央行周二调降委托银行收受隔拆利率5个基点至0.32%，迄今均维持在该水准。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.324% 0.324% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.380% 0.280-0.390% --一周拆款利率区间 0.320-0.440% 0.320-0.450% --两周拆款利率区间 0.400-0.430% 0.360-0.430% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员表示，今天短票利率跟昨天一样，即在0.47%，惟发行量较小 ，票量不多；料在央行进一步调降隔拆利率前，利率将维持在此水准。两位公股银行交易员 亦称，今天短票利率持平，但不易买到票。 〞今天短票只有一个价，就是0.47%。〞一位大型票券公司交易员说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.47%，上日亦在0.47%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 471，前日在0.483%；上日成交量161.9亿台币，前日103.45亿台币。 台湾央行周五共发行832.5亿台币定存单，较今日存单到期金额816.5亿，发行余额增加 16亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为357亿台币，累积至周日超额准备为6,532亿 台币、加计前期1%的超额准备7,552亿台币。 **RP利率持平** 债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今天利率均与昨天一致，料在月底前利 率都不太可能下调，惟下月初有望稍走低。 票券公司交易员则称，今天利率不变，但因投信公司赎回的金额比大，致部分票券公司 出现资金缺口。 〞我今天有缺口，早上忙着卖票补缺口。〞一位票券公司交易员说。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.46-0.49%，上日亦为0.46-0.49%；10 天期以上公司债RP主要成交在0.58-0.59%，与上日区间一致。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率维持在0.42%，大区间在0.4 2-0.44%，上日区间同为0.42-0.44%。 公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.46-0.48%，上日区间 亦为0.46%-0.48%；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所 差异。(完) (审校 曾祥进)