中国新债：湖南定向发行总额123.22亿元一般地方债，利率较下限上浮15%

路透北京8月28日 - 中国湖南省财政厅周五公告称，今日采用定向承销方式发行了总额123.2219亿元人民币一般地方政府债券，且全部为置换债券，各期限利率较下限上浮幅度均为15%。

湖南省本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年，利率分别为3.37%、3.69%、3.99%和3.97%，三年期发行量为15.2219亿元，五年、七年和10年期均为36亿元。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

近期公开招标的地方债中标利率均明显高于投标区间下限。其中，8月7日招标的辽宁债中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。此后完成招标发行的地方债，各期限品种的中标利率大多较下限高出10个bp左右。

而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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