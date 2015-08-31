香港经济：下半年增速可能放慢惟基调稳健，政府能应对风浪--财政司长

路透香港8月31日 - 近期不少新兴市场因资金流走导致股市和汇市大幅调整，香港财政司司长曾俊华在最新网志中称，香港下半年仍须面对金融市场波动、外贸疲弱和旅游业放缓等重重挑战，经济增长速度可能会较上半年为慢，但经济基调保持良好，政府有能力应付各种风浪，毋须过份忧虑或悲观。

以下为其网志全文(here)：

过去一星期，环球金融市场出现大幅波动，香港股市亦跟随外围形势急剧转差而大上大落。今次市场震荡，在坊间引起了广泛讨论，有朋友甚至用上非常夸张的字眼去形容，社会对经济前景亦倾向悲观。我在上周一曾经公开讲解市场情况，但时间所限未能触及细节，我希望在这里再和大家谈谈新兴市场目前面对的风险，以及我对下半年本地经济的展望。

许多朋友都记得，我在早几篇网志中曾经指出，各界均预期美国加息周期将在今年内启动，美元将继续保持强势，因而有机会令一些经济基调较为薄弱的亚洲国家和新兴市场，出现资金外流、货币贬值，以至资产价格大幅调整，影响全球金融稳定。

事实上，近数个星期不少新兴市场已出现了明显的资金流走，汇率和股市亦陆续出现大幅调整。自八月起，巴西雷亚尔进一步贬值约百分之四，马来西亚令吉及俄罗斯卢布更录得近一成的跌幅，土耳其及南非的汇率都跌至多年低位。股市方面，亚洲新兴市场普遍出现下挫，其中印尼从今年年初起计累计下跌百分之十五；马来西亚及泰国股市的跌幅亦达百分之八左右。

要评估一个经济体面对风险时的承受能力，最重要的视乎本身的经济基调。其中经济体的经常帐和财政状况，是具重要参考价值的两个指标。如果经济体的经常帐录得赤字，便须倚赖外来资金流入，包括外来的投资和贷款等。经常帐赤字持续扩大，可能令外债规模过度膨胀，倘若有关经济体短期外来资金比例较高，资金外流所带来的风险自然会更加大。

除经常帐外，财政实力亦是宏观经济稳健的重要因素。若一个经济体持续出现财政赤字，意味背后可能存在结构性问题。而由于财政状况长期欠佳，当地政府亦较难透过政策工具，减轻外来冲击。综合上述两点，我们便不难理解，如果经常帐和财政同时出现赤字，通常是一个经济体基本面出现结构性问题、内外失衡的先兆。

值得留意的是，在过去数年，多个新兴市场经济体的外债水平均有不同幅度的上升。当美元持续走强，这些经济体以美元计价的外债负担就会随即加重。当资金流向逆转，流动性急速收紧，这些市场加息的压力便会大增。不过增加利率却又会严重打击投资意欲，亦有可能进一步加速资产市场的调整，对经济基调不佳的部分新兴经济体来说，将会是个双重打击。

对香港而言，不论经常帐以及财政预算皆有盈余，经济基调仍然保持稳健。评级机构标准普尔前日发表的最新报告，亦维持香港长期信贷评级为“AAA”，评级展望为稳定。报告指出，香港财政健全，拥有庞大财政储备，预期香港的经济增长会优于高收入经济体的平均水平。政府在8月中公布最新的经济增长数字，显示香港第二季的实质经济增长为2.8%。我因而将全年的经济增长预测由原来的1-3%，修订为2-3%。这次的修订，主要是考虑到上半年的经济增长表现比预期好，达2.6%，而原先预测两个百分点的区间亦可相应收窄。其实，2-3%的最新经济增长预测，仍在我年初时所作的预测范围之内。

不过，香港作为高度外向型的细小开放经济体，在下半年无可避免会继续受到众多外围不明朗因素影响，美国加息步伐未明，欧洲和日本经济未见复苏，以及中国经济的下行压力等，均会左右环球经济走势。香港下半年仍须面对金融市场波动、外贸疲弱和旅游业放缓等重重挑战，经济增长速度可能会较上半年为慢。但我认为大家毋须过份忧虑或悲观，因为我们的经济基调仍然保持良好，我相信我们有足够实力和经验，应付可能出现的各种风浪。（完）