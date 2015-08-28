国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水收窄，供给过剩局面有所缓解

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月28日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周五收窄至逾一周高点，交易商称，供给充足的局面出现缓解迹象。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水缩窄0.38美元，至每吨贴水6.02美元。
截止8月26日一周，新加坡重质馏分油库存减少7%至六周低点2,583.8万桶。
不过仍较年内迄今一周均值2,340万桶高出约10%。
不过库存可能继续减少，这对疲于应对过剩局面的企业来说多少是好事。
8月和9月预期来自西方的燃料油供给每个月将在400万吨左右。
其他方面消息，韩国的East-West Power买入50,000吨高硫燃料油，交货日期为9月9-13日，卖家为摩科瑞，成交价格为较新加坡现货报价每吨升水5.78美元。
未可报告有现货交易。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”