国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水收窄，供给过剩局面有所缓解

路透新加坡8月28日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周五收窄至逾一周高点，交易商称，供给充足的局面出现缓解迹象。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水缩窄0.38美元，至每吨贴水6.02美元。

截止8月26日一周，新加坡重质馏分油库存减少7%至六周低点2,583.8万桶。

不过仍较年内迄今一周均值2,340万桶高出约10%。

不过库存可能继续减少，这对疲于应对过剩局面的企业来说多少是好事。

8月和9月预期来自西方的燃料油供给每个月将在400万吨左右。

其他方面消息，韩国的East-West Power买入50,000吨高硫燃料油，交货日期为9月9-13日，卖家为摩科瑞，成交价格为较新加坡现货报价每吨升水5.78美元。

未可报告有现货交易。(完)

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