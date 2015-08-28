国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差下滑，需求未能吸纳供给

路透新加坡8月28日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周五下滑，行业消息 人士表示，来自南非和中国的现货需求未能吸纳该地区的供给。 行业消息人士称，9月柴油裂解价差下滑0.12美元至每桶较迪拜原油 高11.72美元，航煤裂解价差则下滑0.47美元至每桶12.10美元。 PetroSA求购总计6.4万吨含硫50ppm和500ppm的柴油，目的地是开普 敦和塞尔湾(Mossel Bay)。 不过一些需求被马来西亚国家石油公司(Petronas)的持续出口所抵消 ，后者出售30万桶船期为9月中旬的超低硫柴油。 路透数据显示，这也给从新加坡装运的含硫10ppm柴油的价差构成压 力。 交易员表示，中航油求购最多111.6万桶10月船期的航煤，数量稍高 于近期的需求，这也给航煤市场带来一些支撑。 据PJK International的数据，阿姆斯特丹-安特卫普-鹿特丹的油品 库存周四触及纪录高位647万吨。 柴油库存上升近4%至338万吨，航煤库存上升3%至76.1万吨。 本周新加坡的中质馏分油库存也高企，达到四年高位附近。 新加坡现货市场上，有一笔柴油交易达成。 P66以每桶较新加坡9月16-22日平均报价升水2.10美元的价格，向维 多出售25万桶含硫10ppm柴油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)