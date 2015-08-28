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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 19:10 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差下滑，需求未能吸纳供给

路透新加坡8月28日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周五下滑，行业消息
人士表示，来自南非和中国的现货需求未能吸纳该地区的供给。
    
    行业消息人士称，9月柴油裂解价差下滑0.12美元至每桶较迪拜原油
高11.72美元，航煤裂解价差则下滑0.47美元至每桶12.10美元。
    
    PetroSA求购总计6.4万吨含硫50ppm和500ppm的柴油，目的地是开普
敦和塞尔湾(Mossel Bay)。
    
    不过一些需求被马来西亚国家石油公司(Petronas)的持续出口所抵消
，后者出售30万桶船期为9月中旬的超低硫柴油。
    
    路透数据显示，这也给从新加坡装运的含硫10ppm柴油的价差构成压
力。
    
    交易员表示，中航油求购最多111.6万桶10月船期的航煤，数量稍高
于近期的需求，这也给航煤市场带来一些支撑。
    
    据PJK International的数据，阿姆斯特丹-安特卫普-鹿特丹的油品
库存周四触及纪录高位647万吨。
    
    柴油库存上升近4%至338万吨，航煤库存上升3%至76.1万吨。
    
    本周新加坡的中质馏分油库存也高企，达到四年高位附近。
    
    新加坡现货市场上，有一笔柴油交易达成。
    
    P66以每桶较新加坡9月16-22日平均报价升水2.10美元的价格，向维
多出售25万桶含硫10ppm柴油。(完)
      
        
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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    产油国官方售价英文原文    

    

 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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