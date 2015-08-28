中国经济：部分中央部门和地区存在资金沉淀问题，部分项目推进缓慢--审计署

路透北京8月28日 - 中国改革方案面临“落地难”困境。国家审计署最新审计结果显示，部分中央部门和地区存在资金沉淀和土地闲置问题，涉及资金564.47亿元人民币、闲置土地3.6万公顷。

审计署网站周五刊登新闻稿并称，审计发现部分重点项目建设推进缓慢，其中有18个项目推进慢的问题较为突出，涉及项目投资502.73亿元。

“两个中央部门财政存量资金收回不完整，16个地区财政专户结存的财政存量资金未及时盘活，部分中央专项资金未及时分配下达，形成财政资金结存。”审计署称。

其中，广西、贵州、四川、吉林和辽宁等10个省市清理回收作“暂存款”管理的228.39亿元存量资金未及时安排，至6月底形成的实际支出不足三成；陕西、青海等地2015年违规将国库资金70.82亿元转入专户存放，至6月底尚有16.3亿元未支出。

盘活闲置土地方面，截至2015年6月底，北京、天津、河北、安徽、江西、湖北和福建七省闲置土地总面积3.6万公顷，其中北京市为747公顷，安徽省最高为1.66万公顷。

审计署指出，部分重点项目推进缓慢的原因一是部分项目前期论证不充分，影响项目落地，二是部门间工作不协调，影响项目顺利推进。

审计结果还显示，国家发改委和能源局未按规定将有关审批事项纳入清理范围，海关总署则自行设立准入类职业资格，广西无依据设立收费项目、增加企业负担。

审计署是次抽查了451个单位、229个项目，涉及中央财政资金981.83亿元。

相较中国本届政府疾风暴雨的强势反腐，改革推进则显得和风细雨。尤其现行官场用人制度下，懒政庸政之风加剧，也让中国良好的顶层改革设计方案面临如何推进落实的难题。

人民日报周四报导称，国务院大督察第一批问题处置结果近日公布，经监察部审核，辽宁、吉林、安徽和福建等七省59名干部在审批、决策和监督等政策执行过程中懒政怠政、失察失职渎职等不作为问题，给予相关责任人党纪政纪处分，个别违法者受到刑事处理。（完）

欲览详情，请点击国家审计署网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)