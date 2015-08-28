更新版 1-中港股业绩：中行下半年净息差继续承压，将提升主动负债并拓展国际业务

(新增业绩会内容)

路透北京8月28日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周五称，下半年净息差继续承压，将提升主动负债，推动信贷资产证券化，发展大资管业务提升中间业务等。并将抓住人民币汇改机会，同时建设海外资金池，提升全球资金配置能力。

中行行长陈四清在当日业绩会上表示，该行上半年花了很大的力量应对不良资产压力，主动压推不良500多亿元，境内机构化解不良434亿元，同比增加165亿，并加强对地方政府融资平台，产能过剩产业和房地产等领域的风险管理。下半年将多措并举从源头上管控不良，但会考虑实体经济承受能力。

“中行不良重点在境内制造业和批发零售业，在东部地区。”他称，“中行处置不良要考虑实体经济的承受力，有的不良资产要养一养，不是处置越快越好，对中行资产质量有信心。”

他并称，下半年将继续加大力度管控好资产质量，从授信准入、客户管理等各个环节统筹考虑，解决不良资产的源头，非不良也要管控，清收、打包、资产转让等各种方式多措并举。

该行周五公布中报显示，6月末中行不良贷款率1.41%，比上季末上升0.08个百分点，与去年末上升0.23个百分点。内地的不良贷款率为1.76%，比去年末提升0.29个百分点。不良贷款拨备覆盖率为157.37%；核心一级资本充足率为10.63%，资本充足率为13.69%。

中报并称，主要受央行多次降准降息影响，该行上半年净息差2.18%，同比下降0.09个百分点。

**多元化平台成利润推动器**

陈四清表示，中行净息差面临较大压力，经济加速下行，中行存贷利差主动缩窄，非利息收入下降也有主动的因素。中报称，中行支持实体经济和小微企业时主动减免客户服务收费，同时受进出口减缓等因素影响，咨询顾问、结算与清算等手续费收入同比减少。

上半年，中行实现非息收入754亿元人民币，同比下降3.47%，其中手续费及佣金收支净额为500亿元，同比下降4%。上半年净利息收入为1,634亿元，同比增长4.29%。实现净利润907.5亿元人民币，同比增长1.14%。

陈四清称，中行旗下多元化平台实现税前利润同比增42%，成为集团利润的重要推进器。副行长朱鹤新亦称，上半年投行板块税前利润增长超70%；下一步将实现境内外优势和多元化协同联动。

中行副行长张金良称，下半年利率市场化加快和重新定价，息差继续承压。中行还将在资产端提升资产收益率，优化信贷结构，并向重大领域倾斜，加大个人金融和本外币投资等。

陈四清并介绍，上半年中行拓宽负债来源，全面营销跨国企业现金管理业务，现金管理沉淀资金增长22%，并利用海外资源，积极拓展海外融资。下半年将在股市、楼市、汇市、利率的变化中寻找利润机会。

中报显示，上半年中行加大内地人民币债券投资力度，6月末集团投资总额3.29万亿元，比上年末增长21.33%。其中人民币投资总额2.5万亿元，比上年末增长20.12%，外币投资总额1.19亿美元，比上年末增长25.83%。

上半年该行在中国银行间市场发行39.29亿元的信贷资产支持证券。

**拓展海外业务**

据陈四清介绍，中行一带一路沿线国家机构批量化推进，上半年沿线国家机构16个，年底有望达到20个；并将实施重点项目营销；加大沿线国家授信的力度。

他并表示，下半年中行将赴美国欧洲等，联通各国中小企业，从中撮合形成互动，加强国际中小企业间的联系；将继续加快全球网络布局；持续推进海外业务发展，客户将主要围绕走出去企业、世界500强和当地的优质企业。