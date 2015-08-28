马来西亚期市：棕榈油合约周线收高，终结连续八周的疲势

路透雅加达8月28日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，继此前连续八周下滑后终录得首次周线涨幅，其他大宗商品和马币走软带来支撑。

“继超卖后市场正进一步的回调，”吉隆坡一交易商说道。“外部市场来看，豆油，原油和大连的棕榈油均大幅上涨。此间市场亦紧跟。”