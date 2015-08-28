马来西亚期市：棕榈油合约周线收高，终结连续八周的疲势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达8月28日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，继此前连续八周下滑后终录得首次周线涨幅，其他大宗商品和马币走软带来支撑。
马来西亚11月棕榈油合约 上涨3.4%，报每吨1,994马币，为6月1日来最大涨幅。上日上涨3%。
成交量报55,024口，远高于以往的35,000口每日均量。
“继超卖后市场正进一步的回调，”吉隆坡一交易商说道。“外部市场来看，豆油，原油和大连的棕榈油均大幅上涨。此间市场亦紧跟。”
指标棕榈油合约周二创下2009年3月以来最低，不过稍后回升，本周累计上涨0.3%。
马币疲弱亦带来助益。
美国9月豆油合约 在亚洲尾盘上涨1.1%，大连商交所主力豆油合约 跳涨2.5%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”