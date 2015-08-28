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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 19:19 BJT

马来西亚期市：棕榈油合约周线收高，终结连续八周的疲势

路透雅加达8月28日 - 马来西亚棕榈油期货周五收高，继此前连续八周下滑后终录得首次周线涨幅，其他大宗商品和马币走软带来支撑。

马来西亚11月棕榈油合约 上涨3.4%，报每吨1,994马币，为6月1日来最大涨幅。上日上涨3%。

成交量报55,024口，远高于以往的35,000口每日均量。

“继超卖后市场正进一步的回调，”吉隆坡一交易商说道。“外部市场来看，豆油，原油和大连的棕榈油均大幅上涨。此间市场亦紧跟。”

指标棕榈油合约周二创下2009年3月以来最低，不过稍后回升，本周累计上涨0.3%。

马币疲弱亦带来助益。

美国9月豆油合约 在亚洲尾盘上涨1.1%，大连商交所主力豆油合约 跳涨2.5%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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