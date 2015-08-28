中国金融：央行注销浙江易士支付业务许可证，为全国首例被注销事件

路透北京8月28日 - 中国央行周五表示，依法注销浙江易士企业管理服务有限公司的支付业务许可证，因该公司大量违规挪用客户备付金，造成资金链断裂，预付卡无法使用。

这是国内首例支付业务许可证被注销事件。所谓支付业务许可证，即第三方支付牌照，非金融机构必须获得许可证，方可开展网络支付、预付卡发行与受理等支付服务。

“易士公司持卡人债权收购工作已于2015年7月2日启动，目前进展顺利。对相关商户的债权收购工作也已启动。”新闻稿称。

央行网站刊登的答记者问称，浙江易士不仅违规挪用客户备付金，还伪造、变造支付业务、财务报表和资料，欺骗、掩饰资金流向，并超范围违规发行网络支付产品。

央行指出，预付卡发行本身是企业行为，是企业代客户保管预付资金，这与银行存款有本质区别，不受存款保险制度的保护。

央行称，支持、鼓励支付机构充分发挥优势，规范开展创新，但支付机构亦必须坚持依法合规，不能触碰监管红线。

“不得挪用客户备付金是各类非银行支付机构经营的一条红线。”央行称，对于擅自挪用客户备付金等严重违法违规行为将“零容忍”。

三年前，作为第三方支付的消费卡--易士卡在杭州还蛮受欢迎，作为预付卡，易士卡不但可以用于超市、加油站，还能缴纳水电费。但自去年下半年开始，出现可支付网点锐减、且系统经常维护、充值到不了账等问题。

据国内媒体报导，今年7月初，北京迅壹达贸易有限公司发出公告，宣布收购浙江易士企业管理服务有限公司所对应的债权，让不少易付卡的持卡人看到了“废卡复活”的曙光。（完）

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here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)