更正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差创下三日高点(8月28日)

(更正：第三段应为“购买量”，非“购买力”)

路透新加坡8月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周五创下三日高点，报每吨54.63美元，继此前裂解价差于8月26日跌至七个半月低点后，定期采购推升了人气。

不过交易商指出，基本面整体而言仍疲弱，这促使买家选择定期交易。

韩国乐天化学(Lotte Chemical)，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)和LG化学分别买入六个月或是12个月的船货，不过购买量和价格尚未证实。

交易商称，乐天化学和YNCC各自签下了12个月的合约，船期可能分别为2015年11月和2015年10月，LG化学可能签下6个月的合约，从第四季开始。

买家的平均交易价格大概为成本加运费(C&F)较日本报价每吨贴水3美元。

此外，中国联合石化求购29,000吨9月船期的石脑油，交付地为上海或者南京。

新加坡现货交易成交了两笔。

道达尔卖给贡渥(Gunvor)一批92号汽油船货，船期定在9月22-26日，价格为每桶57.10美元。

Socar出售给维多一批10月下半月的石脑油船货，价格为每吨406美元。(完)

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