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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 20:53 BJT

东南亚股市：上涨，马来西亚和菲律宾假期前表现不俗

路透曼谷8月28日 - 东南亚股市周五上涨，美国经济增长数据乐观推高亚洲市场人气，外资买盘推升马来西亚股市来到逾两周最高收位。

马来西亚股市 上涨0.7%，创8月13日以来最高收位。油企Sapurakencana Petroleum Bhd 以6.8%的涨幅居前。

马来西亚证交所称，外资周五转为净买家，买入2.1亿马币的股票。

马来西亚股市周一因公共假期将休市。

东南亚股市本周表现良莠不齐，越南 本周录得2.6%涨幅，印尼 周线上涨2.5%，获益于逢低承接买盘。

菲律宾股市 本周累计下滑2.5%，为地区表现最差。周一菲律宾市场亦因公共假期休市。

泰国股市 本周变动不大，新加坡股市 本周累计下滑0.5%，为连续第六周收低。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 335.49 1.56 +0.47 -18.33 410.77

新加坡 2955.94 10.51 +0.36 -12.16 3365.15

马来西亚 1612.74 11.04 +0.69 -8.43 1761.25

泰国 1365.94 7.91 +0.58 -8.80 1497.67

印尼 4446.20 15.57 +0.35 -14.94 5226.95

菲律宾 7098.81 76.72 +1.09 -1.82 7230.57

越南 570.87 15.06 +2.71 +4.63 545.63

(完)

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