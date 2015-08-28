东南亚股市：上涨，马来西亚和菲律宾假期前表现不俗

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷8月28日 - 东南亚股市周五上涨，美国经济增长数据乐观推高亚洲市场人气，外资买盘推升马来西亚股市来到逾两周最高收位。
马来西亚股市 上涨0.7%，创8月13日以来最高收位。油企Sapurakencana Petroleum Bhd 以6.8%的涨幅居前。
马来西亚证交所称，外资周五转为净买家，买入2.1亿马币的股票。
马来西亚股市周一因公共假期将休市。
东南亚股市本周表现良莠不齐，越南 本周录得2.6%涨幅，印尼 周线上涨2.5%，获益于逢低承接买盘。
菲律宾股市 本周累计下滑2.5%，为地区表现最差。周一菲律宾市场亦因公共假期休市。
泰国股市 本周变动不大，新加坡股市 本周累计下滑0.5%，为连续第六周收低。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 335.49 1.56 +0.47 -18.33 410.77
新加坡 2955.94 10.51 +0.36 -12.16 3365.15
马来西亚 1612.74 11.04 +0.69 -8.43 1761.25
泰国 1365.94 7.91 +0.58 -8.80 1497.67
印尼 4446.20 15.57 +0.35 -14.94 5226.95
菲律宾 7098.81 76.72 +1.09 -1.82 7230.57
越南 570.87 15.06 +2.71 +4.63 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”