表格：加拿大7月PPI较前月上涨0.7%，较上年同期增加0.1%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月28日 - 加拿大统计局周五公布，7月生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.7%，较上年同期增加0.1%。
工业产品价格(变动百分比，%)
较前月变动 较上年同期变动
7月 6月(修正) 6月(前值) 7月 6月(修正) 6月(前值)
总体 +0.7 +0.5 +0.5 +0.1 -0.9 -0.9
扣除石油/煤炭 +1.0 +0.4 +0.4 +3.8 +3.1 +3.1
注：分析师原本预期加拿大7月PPI较前月持平。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。