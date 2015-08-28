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市场报道 | 2015年 8月 28日 星期五 20:52 BJT

表格：加拿大7月PPI较前月上涨0.7%，较上年同期增加0.1%

路透8月28日 - 加拿大统计局周五公布，7月生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.7%，较上年同期增加0.1%。

工业产品价格(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

7月 6月(修正) 6月(前值) 7月 6月(修正) 6月(前值)

总体 +0.7 +0.5 +0.5 +0.1 -0.9 -0.9

扣除石油/煤炭 +1.0 +0.4 +0.4 +3.8 +3.1 +3.1

注：分析师原本预期加拿大7月PPI较前月持平。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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