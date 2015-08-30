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亚洲 | 2015年 8月 30日 星期日 09:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 70.07 -0.77 -1.09 2291622

京东 26.77 -0.33 -1.22 10343477

新浪 38.74 -0.42 -1.07 1034578

搜狐 47.68 +0.19 +0.40 315409

网易 117.91 -2.95 -2.44 934455

百度 152.13 +0.07 +0.05 3983815

台湾

台湾积体电路 20.00 +0.06 +0.30 2330239

联电 1.73 +0.01 +0.58 163749

日月光 4.91 -0.10 -2.00 415633

硅品精密 5.99 -0.32 -5.07 1788582

和信超媒体 0.52 -0.04 -7.47 165605

友达 3.05 -0.09 -2.87 539841

中华电信 29.90 -0.26 -0.86 64727

台湾国际航电 37.99 -0.17 -0.45 1339294

香港

中国移动 59.74 -1.60 -2.61 166217

中国联通 13.42 -0.32 -2.33 176904

中国电信 52.88 -2.31 -4.19 19470

中芯国际 4.35 -0.05 -1.14 6349

电讯盈科 5.36 +0.03 +0.56 321

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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