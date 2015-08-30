《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月28日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 70.07 -0.77 -1.09 2291622
京东 26.77 -0.33 -1.22 10343477
新浪 38.74 -0.42 -1.07 1034578
搜狐 47.68 +0.19 +0.40 315409
网易 117.91 -2.95 -2.44 934455
百度 152.13 +0.07 +0.05 3983815
台湾
台湾积体电路 20.00 +0.06 +0.30 2330239
联电 1.73 +0.01 +0.58 163749
日月光 4.91 -0.10 -2.00 415633
硅品精密 5.99 -0.32 -5.07 1788582
和信超媒体 0.52 -0.04 -7.47 165605
友达 3.05 -0.09 -2.87 539841
中华电信 29.90 -0.26 -0.86 64727
台湾国际航电 37.99 -0.17 -0.45 1339294
香港
中国移动 59.74 -1.60 -2.61 166217
中国联通 13.42 -0.32 -2.33 176904
中国电信 52.88 -2.31 -4.19 19470
中芯国际 4.35 -0.05 -1.14 6349
电讯盈科 5.36 +0.03 +0.56 321
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”