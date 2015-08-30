中国反腐：武钢集团原董事长邓崎琳涉嫌严重违纪违法接受调查--中纪委

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月30日 - 中国中央纪委监察部网站周六晚间刊登消息称，武汉钢铁（集团）公司原董事长、党委书记邓崎琳涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
邓崎琳，男，1951年11月生，曾任中国钢铁工业协会会长，2013年7月至2015年6月任武钢集团董事长、党委书记。
武钢集团是中国大型钢企--武汉钢铁股份有限公司 的母公司。武钢股份今年稍早公告，公司副总经理孙文东涉嫌受贿罪被刑事拘留。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”