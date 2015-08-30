瑞士央行：将在一段时间内维持负利率--央行总裁乔丹

路透苏黎世8月30日 - 瑞士央行总裁乔丹称，瑞士将在“一段时间内”维持负利率，因为包括中国因素在内的诸多风险，有可能激发对“明显估值过高”的瑞郎的避险买兴。

乔丹接受报纸NZZ am Sonntag访问时称，希腊债务危机的平息缓解了瑞郎的部分上涨压力，但他强调瑞士央行对负利率的承诺，并随时准备在必要时干预汇市。

乔丹还表示，瑞士利率将必须维持负值，以降低瑞郎的吸引力，他指出其他主要货币的国家也将维持低利率。

“但形势出现了转机。据说美联储有可能在一定条件下开始将货币政策正常化，之后英国也可能开始小幅升息。”

“有迹象显示，欧元区经济正在复苏。那里的货币政策也可能将正常化。那将会促使我们不实施负利率，”乔丹说。

在被问及瑞郎兑欧元最近为何从1.04跌倒了约1.08时，乔丹说：“瑞郎估值明显过高，与此同时我们在实施负利率。这降低了持有瑞郎的吸引力。欧洲的不确定性有所下降，因为希腊危机得到了平复。所有这些表明，瑞郎还将进一步走软。”

但他补充说：“当然，全球还存在着许多风险，有可能导致瑞郎再度扮演避险港的角色。更多的不确定性来自新兴市场，尤其是中国。”

乔丹曾在6月罕见地公开承认瑞士央行干预了市场。在被报纸问及瑞士央行在过去两个月是否实施了干预时，乔丹说：“我们总在强调，我们会在必要时积极干预汇市。比如6月下半月期间，当希腊援助谈判处于关键阶段时，我们就为了稳定汇市进行了干预。”

上周的数据显示，瑞士经济第二季意外实现增长，避免了出现2009年来首次衰退的可能。

乔丹称，瑞士经济形势大致符合瑞士央行1月以来的预期。央行将在9月17日的利率会议上公布最新的经济增长和通胀预测。

瑞士央行此前称，预计瑞士经济今年将增长近1%，通胀率将在2017年之前保持负值。

乔丹表示，物价下跌“并非最理想状态”，但他指出，瑞郎强劲导致了进口物价在油价腰斩之际下跌。“我们预测的前提假设是，通胀率在2017年恢复正值。”

乔丹承认许多瑞士企业在挣扎着应对瑞郎强劲带来的冲击，但随之而来的结构性调整却有利于瑞士经济。(完)