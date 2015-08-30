全球汇市：最近一周美元净多仓降至6月中以来最低-CFTC/路透

路透8月28日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓至逾两个月来最低水准。

8月25日止当周，美元净多仓降至239.9亿美元，此前一周为322.6亿美元；这是美元净多仓四周以来首次低于300亿美元。

做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。

对全球股市疲弱及中国经济加剧放缓的担心令投机客认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息，这促使过去两周市场抛售美元。

与此同时，投资者买回欧元和日圆，因他们解除利差交易或对高收益资产的押注。

欧元净空仓本周降至66,078口，前一周为92,732口。本周欧元净空仓为逾一年来最低水准。

日圆净空仓亦下降，减至39,059口，前一周为90,130口。本周日圆净空仓为5月中以来最低水准。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月25日当周 前一周

多头仓位 59,922 45,935

空头仓 98,981 136,065

净仓位 -39,059 -90,130

欧元(125,000欧元为1口)

8月25日当周 前一周

多头仓位 87,807 68,473

空头仓位 153,885 161,205

净仓位 -66,078 -92,732

英镑(62,500英镑为1口)

8月25日当周 前一周

多头仓位 58,051 52,030

空头仓位 54,752 56,001

净仓位 3,299 -3,971

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月25日当周 前一周

多头仓位 4,889 8,183

空头仓位 17,486 18,051

净仓位 -12,597 -9,868

加元(100,000加元为1口)

8月25当周 前一周

多头仓位 29,555 21,407

空头仓位 89,267 88,20

净仓位 -59,712 -66,794

澳元(100,000澳元为1口)

8月25日当周 前一周

多头仓位 47,275 47,544

空头仓位 111,002 97,427

净仓位 -63,727 -49,883

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

8月25日当周 前一周

多头仓位 15,388 14,012

空头仓位 21,451 23,969

净仓位 -6,063 -9,957(完)

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