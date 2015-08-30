全球汇市：最近一周美元净多仓降至6月中以来最低-CFTC/路透

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透8月28日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓至逾两个月来最低水准。
8月25日止当周，美元净多仓降至239.9亿美元，此前一周为322.6亿美元；这是美元净多仓四周以来首次低于300亿美元。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
对全球股市疲弱及中国经济加剧放缓的担心令投机客认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息，这促使过去两周市场抛售美元。
与此同时，投资者买回欧元和日圆，因他们解除利差交易或对高收益资产的押注。
欧元净空仓本周降至66,078口，前一周为92,732口。本周欧元净空仓为逾一年来最低水准。
日圆净空仓亦下降，减至39,059口，前一周为90,130口。本周日圆净空仓为5月中以来最低水准。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月25日当周 前一周
多头仓位 59,922 45,935
空头仓 98,981 136,065
净仓位 -39,059 -90,130
欧元(125,000欧元为1口)
8月25日当周 前一周
多头仓位 87,807 68,473
空头仓位 153,885 161,205
净仓位 -66,078 -92,732
英镑(62,500英镑为1口)
8月25日当周 前一周
多头仓位 58,051 52,030
空头仓位 54,752 56,001
净仓位 3,299 -3,971
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月25日当周 前一周
多头仓位 4,889 8,183
空头仓位 17,486 18,051
净仓位 -12,597 -9,868
加元(100,000加元为1口)
8月25当周 前一周
多头仓位 29,555 21,407
空头仓位 89,267 88,20
净仓位 -59,712 -66,794
澳元(100,000澳元为1口)
8月25日当周 前一周
多头仓位 47,275 47,544
空头仓位 111,002 97,427
净仓位 -63,727 -49,883
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
8月25日当周 前一周
多头仓位 15,388 14,012
空头仓位 21,451 23,969
净仓位 -6,063 -9,957(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 (编译 于春红; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”