中国社会：天津港爆炸事故遇难人数升至150人，失联23人

路透北京8月30日 - 据新华社最新报道，中国天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故，截至周日下午3时，爆炸事故遇难人数升至150人，失联人员23人。

新华社新华视点微博称，事故遇难者全部已确认身份，其中公安消防人员23人，天津港消防人员69人，民警10人，其他人员48人。此外，住院治疗人数367人。

新华社周四报导，天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故发生后，检察机关已经以涉嫌玩忽职守罪等对天津市交通委主任等逾10名官员立案侦查并采取刑事强制措施，公安机关对瑞海公司及相关人员12人以涉嫌重大责任事故罪等刑事拘留。