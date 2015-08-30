中港个股：中信证券确认有高管和员工被公安机关要求协查，将积极配合

路透北京8月30日 - 中国最大券商--中信证券 周日公告确认，8月25日，公司有几名高级管理人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中，公司将予以积极配合。

刊登在上海证券交易所网站的公告称，相关事项如有新的进展，且涉及公告事项时，公司将按照有关规定，及时发布公告。

中信证券并表示，公司正在积极采取措施，认真查找各项业务尤其是创新业务中存在的问题，深刻反思，严肃整改。目前，公司管理有序，运营稳健，流动性充足，各项业务正常开展。

新华社此前报导称，从有关部门获悉，中信证券徐某等八人涉嫌违法从事证券交易活动，《财经》杂志社王某伙同他人涉嫌编造并制造传播证券、期货交易虚假信息，中国证监会工作人员刘某及离职人员欧阳某涉嫌内幕交易、伪造公文印章，上述人员已被公安机关要求协助调查。

中信证券A股周五收涨3.12%，报15.86元人民币。（完）

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