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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 07:10 BJT

****日韩经济指标预测--8月31日-9月7日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
    
    8月31日当周
    
    8月30日(日)
    2300 韩国工业生产(较前月)                          7月       +0.1%     +2.3%
                     (较上年同期)                                -1.0%     +1.2%
             服务业产出(较前月)                                    --      -1.7%
    2350 日本工业生产                               7月初值      +0.1%     +1.1%
             一个月预估值                                          --      +0.5%
             两个月预估值                                          --      +2.7%
    
    8月31日(一)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                       7月        --     +15.4%
             房屋开工(较上年同期)                               +11.0%    +16.3%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                8月      +0.2%     +0.2%  
                                (较上年同期)                     +0.7%     +0.7%
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)                第二季        --      +7.3%
 
    9月1日(二)
    0000 韩国出口(较上年同期)                       8月初值     -10.0%     -3.4%
             进口(较上年同期)                                   -14.9%    -15.3%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差77
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)              8月        --       51.9
    0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)       8月        --       47.6
    2300 韩国经常帐(亿美元)                             7月        --    盈余108 
    
    9月2日(三)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                           8月        --     3,708.2
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)         第二季修正值        --       +0.3%
                          (较上年同期)                             --       +2.2%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周        --   卖超2,738
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --   卖超4,619    
    
    9月3日(四)
    暂无重要经济数据公布
    
    9月4日(五)
    0130 日本加班工资(较上年同期)                       7月        --       -0.4%
    
    9月7日当周    
    
    9月6日(日)        
    2350 日本外汇储备(亿美元)                           8月        --    12,423.16 
    
    9月7日(一)    
    0500 日本同时指标(较前月)                           7月        --          --
             领先指标(较前月)                                      --          --
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                   8月        --        +2.6%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)               7月        --        5,586   
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)         第二季修正值        --        -0.4%
                              环比年率                             --        -1.6%    
    (完)

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