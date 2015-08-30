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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 07:14 BJT

****澳新经济指标预测--8月31日-9月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值 
       
         
    8月31日当周
    
    8月31日(一)
    0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                    8月         --      +0.2%
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      7月         --      +0.5%
    0130 澳洲企业库存                               第二季      +0.3%     +0.4% 
   
             企业总获利                                         -2.0%     +0.2%
             企业税前获利                                         --     +12.5%
    0130 澳洲民间部门信贷                             7月       +0.5%     +0.4%
             房屋信贷                                             --      +0.6% 
  
    2245 新西兰贸易条件                             第二季      -1.9%     +1.5%
    
    8月31日-9月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                             8月        --       --
    
    9月1日(二)
    0130 澳洲建筑许可                                  7月      +2.5%     -8.2%
    0130 澳洲经常帐(亿澳元)                          第二季   赤字158   赤字107
    0430 澳洲央行利率决定                              9月      2.00%     2.00%
    
    9月2日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季     +0.4%     +0.9%
                              (较上年同期)                      +2.2%     +2.3%
             GDP最终消费                                          --      +0.5%
             GDP资本支出                                          --      -1.2%
    
    9月2日-9月3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                             8月        --       --
    
    9月3日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                          7月       +0.4%    +0.7%
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 7月      逆差31 逆差29.33
             商品/服务进口                                        --        +4%
             商品/服务出口                                        --        +3%

    9月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             8月        --        --
        
    9月7日(一) 
    2245 新西兰制造业销售                            第二季       --       -0.3%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                           8月        --       +2.2%
                网路招聘广告                                      --       -0.5%
    
    (完)

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