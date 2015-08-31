英国经济：近半数制造商担心中国经济放缓，部分检讨营运计划--EEF

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“更加广泛的影响可能是对本已脆弱的信心造成打击，至少近期内如此。时间将表明是否会对整个行业的成长造成进一步的不利影响。”
EEF称，可能受到最直接影响的制造业部门是公路车辆，该部门在英国对中国出口中的占比为16%。之后是金属加工机械和皮革制品。
这项针对284家企业的调查还显示，略高于五分之一的制造商仍担心希腊危机再次升级。
英国经济今年强势复苏，但制造业是薄弱环节之一。上周的官方数据显示，第二季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.7%，而制造业产出下滑0.3%。 (完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 龚芳/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”