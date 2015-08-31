英国经济：近半数制造商担心中国经济放缓，部分检讨营运计划--EEF

“更加广泛的影响可能是对本已脆弱的信心造成打击，至少近期内如此。时间将表明是否会对整个行业的成长造成进一步的不利影响。”

EEF称，可能受到最直接影响的制造业部门是公路车辆，该部门在英国对中国出口中的占比为16%。之后是金属加工机械和皮革制品。

这项针对284家企业的调查还显示，略高于五分之一的制造商仍担心希腊危机再次升级。