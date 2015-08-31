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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 08:40 BJT

英国经济：近半数制造商担心中国经济放缓，部分检讨营运计划--EEF

“更加广泛的影响可能是对本已脆弱的信心造成打击，至少近期内如此。时间将表明是否会对整个行业的成长造成进一步的不利影响。”

EEF称，可能受到最直接影响的制造业部门是公路车辆，该部门在英国对中国出口中的占比为16%。之后是金属加工机械和皮革制品。

这项针对284家企业的调查还显示，略高于五分之一的制造商仍担心希腊危机再次升级。

英国经济今年强势复苏，但制造业是薄弱环节之一。上周的官方数据显示，第二季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.7%，而制造业产出下滑0.3%。 (完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 龚芳/许娜)

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