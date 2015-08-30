表格：韩国7月工业生产较前月下降0.5%，服务业产出上升1.7%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔8月31日 - 韩国统计局周一公布的数据显示：
* 7月工业生产较上年同期下降3.3%(路透调查预估为下降1.0%)
* 7月经季节调整服务业产出较前月上升1.7%
* 7月经季节调整工业生产较前月下降0.5%(路透调查预估为成长0.1%)
以下为7月工业生产、零售销售及投资数据细节，除特别注明外，较上月为经季节调整百分比变动率。
7月 *6月
较上年同期 较前月 较上年同期 较前月
工业生产 -3.3 -0.5 1.4 2.5
库存 4.8 -- 6.0 --
平均工厂运转率(%) 74.7 75.2
服务业产出 2.2 1.7 0.9 -1.5
零售销售 1.9 1.9 0.6 -3.5
资本投资 6.9 1.3 12.2 4.2
注：* 为修正值。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”