版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 07:22 BJT

表格：韩国7月工业生产较前月下降0.5%，服务业产出上升1.7%

路透首尔8月31日 - 韩国统计局周一公布的数据显示：

* 7月工业生产较上年同期下降3.3%(路透调查预估为下降1.0%)

* 7月经季节调整服务业产出较前月上升1.7%

* 7月经季节调整工业生产较前月下降0.5%(路透调查预估为成长0.1%)

以下为7月工业生产、零售销售及投资数据细节，除特别注明外，较上月为经季节调整百分比变动率。

　　　　　　　　　　　　7月 *6月

较上年同期 较前月 较上年同期 较前月

工业生产　　　　 　-3.3 -0.5 1.4 2.5

库存 4.8 -- 6.0 --

平均工厂运转率(%) 74.7 75.2

服务业产出 2.2 1.7 0.9 -1.5

零售销售 1.9 1.9 0.6 -3.5

资本投资 6.9 1.3 12.2 4.2

注：* 为修正值。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐