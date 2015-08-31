希腊政经：Syriza称若再度掌权将执行救助计划，但会力争减轻痛苦

路透雅典8月30日 - 希腊前总理齐普拉斯所属左翼激进联盟党(Syriza)周日表示，该党将在希腊救助计划中尚未解决的问题上挑战债权人，但那些虽不受欢迎但已达成一致的改革计划，仍将得到继续实施。

当前民调显示Syriza的领先优势在减弱，该党的竞选计划反映出其对这项约860亿欧元(960亿美元)的救助计划感到不放心，因而承诺若再度当选，将在一些仍待讨论的问题上挑战债权人。Syriza若重新掌权，将必须执行该救助计划。

齐普拉斯在本月辞职，以便为提前大选铺平道路，此举旨在为实施欧盟/国际货币基金组织(IMF)的救助计划争取更强有力的授权，并结束因反对救助计划而引起的党内分裂。

对于齐普拉斯接受救助计划的做法，Syriza内部仍存在很大分歧。

“Syriza政府将履行这些承诺，但决心找到一些措施来抵消或使负面影响降到最低，并以强硬态度来协商救助计划中的未决问题，”该党的竞选计划显示。

民调显示Syriza将在9月20日大选中获胜。但该党领先希腊新民主党的优势很小，暗示齐普拉斯搞的提前大选这一招可能适得其反：多数希腊人并不赞同他重新寻求授权的决定以及他与债权人谈判的处理方式。

Syriza的支持率在5月时曾较新民主党领先15.2个百分点，但在最近的民调中降至仅领先1.2-3.0个百分点。(完) (编译 汪红英；审校 郑茵)