欧洲经济指标预测--8月31日-9月7日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月31日当周
8月31日(一)
0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 +1.0% -2.3%
(较上年同期) +1.9% +5.1%
0700 瑞士KOF领先指标 8月 正99.5 正99.8
0800 意大利零售销售(经季调较前月) 6月 -- -0.1%
(未经季调较上年同期) -- +0.3%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 +0.1% -0.1%
(较上年同期) +0.1% +0.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月初值 -0.2% -2.0%
(较上年同期) +0.3% +0.3%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 8月初值 +0.1% +0.2%
9月1日(二)
0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 8月 49.7 48.7
0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 54.8 55.3
0750 法国Markit制造业PMI 8月 48.6 48.6
0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 53.2 53.2
0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 减少0.3 增加0.9
未经季节调整失业人数(万人) 280.0 277.3
经季节调整失业率 6.4% 6.4%
经季节调整失业人数(万人) -- 279.9
0800 意大利失业率 7月 12.6% 12.7%
0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 52.4 52.4
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加12.0 增加12.20
0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 7月 -- 增加26.15
抵押贷款批准件数(千件) 68.0 66.582
M4货供额(较前月) -- -0.5%
0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 52.0 51.9
0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.5% +0.5%
0900 欧元区失业率 7月 11.1% 11.1%
9月1日-9月8日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -0.6%
(较上年同期) 截至8月的三个月 -- +7.9%
9月2日(三)
0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 8月 57.5 57.1
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) -2.1% -2.2%
9月3日(四)
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.3%
0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 8月 53.0 52.0
0750 法国Markit服务业PMI 8月 51.8 51.8
综合PMI -- 51.3
0755 德国Markit服务业PMI 8月终值 53.6 53.6
综合PMI 54.0 54.0
0800 欧元区Markit服务业PMI 8月终值 54.3 54.3
综合PMI 54.1 54.1
0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 57.6 57.4
0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 +0.6% -0.6%
(较上年同期) +2.1% +1.2%
1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 9月 -- 0.05%
(存款利率) -- 负0.20%
9月4日(五)
0600 德国工业订单(较前月) 7月 -0.5% +2.0%
0645 法国消费者信心指数 8月 94 93
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.2% -0.6%
(较上年同期) -1.4% -1.3%
0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +1.2% +1.2%
9月7日当周
9月7日(一)
0600 德国工业生产(较前月) 7月 -- -1.4%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 -- 正18.4
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 8月 -- +1.2% (完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。