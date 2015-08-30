美国个股：伯克希尔哈撒韦购入44.8亿美元的Phillips 66股权

路透8月29日 - 投资大亨巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 披露，购入44.8亿美元的炼油商Phillips 66 股权，重建油价大跌前对能源业的押注。

本次交易购入5,798万股，或大致相当于10.8%的Phillips 66股权，该笔交易是周五晚间提交给美国证券交易委员会(SEC)时披露的。Phillips 66周五收盘报77.23美元。

伯克希尔哈撒韦曾一度持有Phillips 66的大量股权，但在2014年2月时脱手近三分之二。

自那以来原油价格下跌过半，不过Phillips 66股价累计跌幅不到1%。

Phillips 66发言人Dennis Nuss周六表示，该公司不会对特定股东发表评论。

伯克希尔哈撒韦可能第二季就已开始重新加码Phillips 66股权，当时其总计收购了合到30.9亿美元的后者股权。(完)