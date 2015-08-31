全球经济：穆迪调降2016年全球经济成长预估，中美均遭下调

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“(中国)的政策刺激措施要较我们的预期更大和更广。这暗示潜在的经济环境要弱于我们此前的看法。”报告称。
“因美元走强带来的负面影响看来更甚于我们之前的设想，故已略微下修对美国2016年经济增长预估，”穆迪称将增长预估从2.8%调降至2.6%。
尽管希腊近期局势动荡，但穆迪还维持对欧元区增长预估不变，今明两年的经济增长率料分别为1%和2%。
穆迪称，巴西经济产出2016年料将萎缩1%，俄罗斯料萎缩1.5%。
“过去18个月来，很多全球交易的大宗商品价格大幅下跌。大宗商品的主要消费国--中国经济的放缓将续令价格承压。”穆迪说道。(完)
(编译 于春红/孙茉莉; 审校 许娜/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”