《中国报摘》--中国证券报8月31日

* 头版头条:

--中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开国务院专题会表示，近段时间的国际市场动荡也让中国经济运行遇到新的压力，金融稳定事关经济全局，要继续推进金融体制改革，维护金融市场稳定运行，守住不发生区域性系统性风险底线。

* 其他:

--发改委30日指出，进入8月后，全国发用电和铁路货运装车情况都有好转，显示经济运行出现更加积极变化；1—28日，全国发用电4,633.49亿千瓦时，同比增长2.97%。

--中国结算网站发布说明称，近日，微信等渠道出现不实传言，称接到中国结算通知，“已暂停商业银行理财产品作为委托人开立定向专用证券账户，暂停银行理财产品通过专项计划或信托计划作为委托人开立定向专用证券账户”；中国结算并未发布此类通知，相关业务规定也未有变化。

--基金半年报披露完毕。天相投顾统计数据显示，上半年94家基金公司旗下2,593只基金（A/B/C分开计算，分级基金合并计算）共实现利润8,667.8亿元，同比大涨89倍，去年同期利润仅为96.22亿元。

--中国太保 中期业绩亮相，今年上半年，中国太保整体业绩表现超出市场预期，实现净利润112.95亿元，每股收益1.25元，同比增长64.9%。