《中国重要政经日程》--8月31日

==========================今日重要政经日程==========================

8/31（周一）

*--10：00 抗战胜利70周年纪念活动新闻中心在北京梅地亚中心二层多功能厅举行第三场记者会，请中央党校政法部常务副主任卓泽渊解读全面推进依法治国情况。

*--9：30 国家发展改革委召开新闻发布会，介绍东北地区等老工业基地振兴工作，发改委相关负责人出席发布会，并回答记者提问。

==========================近期重要政经日程==========================

9/1（周二）

--第十届中国-东北亚博览会将在吉林长春举办，至6日。

9/3（周四）

*--纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵仪式在天安门举行。

--国务院副总理汪洋将于9月3日至5日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第一届东方经济论坛，并举行中国东北地区和俄罗斯远东地区地方合作理事会第一次会议。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

9/20（周日）

--由新金融联盟、阿曼波&哈勒戴联合公司联合举办的“第二届全球租赁业竞争力论坛”于9月20日-22日在天津举行，本次论坛主题为“新变量，新动力，新发展”。

9/22（周二）

--第十五届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开，至24日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9/23（周三）

--第十二届中国并购年会于9月23-24日在上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。

10/20日（周二）

--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程。